I Junip sono (erano?) gruppo svedese i cui membri fissi sono Josè Gonzales (chitarra e voce) e Tobias Winterkorn (tastiere e moog).

I Junip sono un gruppo "creato" da Ben Stiller. Sì, proprio l'attore americano, famoso per il franchise "Una notte al Museo" e per essere il regista e creatore della saga demenziale "Zoolander".

Nel 2013 Ben Stiller dirige e interpreta il suo film migliore: "Secret Life of Walter Mitty". In sintesi si narra la trasformazione di uno sviluppatore di foto della rivista Life, da introverso impiegato ad un avventuriero ai confini del mondo. La pellicola è ambientata prevalentemente nel Grande Nord e nelle Terre Alte dell'Himalaya e ha una stupenda fotografia.

Per la colonna sonora, filologicamente Ben Stiller sceglie artisti provenienti proprio dalle terre fredde ed in particolare Josè Gonzales e i suoi Junip.

Chi sono i Junip? A saperlo...

I Junip sono i Kings of Convenience col Moog? Sì, forse...

Come fa uno che si chiama Josè Gonzales ad essere svedese? Beh, ma lo è anche Zlatan Ibrahimovic...

I Junip nel 2010 pubblicano l'album Fields.

L'album è una tessitura di composizioni delicate in cui la chitarra acustica e la voce pigra di Gonzalez, si intrecciano a sonorità space generate in particolar modo dal Moog. Molti gli effetti "ambientali" che rimandano all'Eno degli anni '70.

Sono tutte buone canzoni e su di esse spicca "Don't Let it Pass" che è la loro canzone più conosciuta.

Mentre scrivevo questa recensione me lo sono riascoltato tutto. Sono 46:49 minuti di musica piacevole che si fa riascoltare spesso e volentieri, va benissimo per i lavori di casa in generale, per leggerci un buon libro, per fare stretching,...