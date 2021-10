Nel 1976 insieme a Cory Daye, cantante in voga a quei tempi, ha formato il gruppo latin disco dei Dr. Buzzard's Original Savannah Band, dove suonava il basso e scriveva i pezzi. Poi negli anni ottanta diventa famoso come artista solista accompagnato al suo seguito da tre cantanti e ballerine, le Coconuts. La sua musica è unica: un pop latino, frizzante, con tante sfumature reggae e funk. August Darnell, in arte Kid Creole, diventa un'icona di quella decade apparentemente felice che sono gli anni ottanta.

Scrive diverse canzoni di successo tra cui l'autoreferenziale Don't Take My Coconuts, l'ironica Annie I'm Not Your Daddy e la più nota, soprattutto per il riff funky iniziale, ovvero Stool Pigeon. Ma il singolo che più mi affascina è tratto dalla colonna sonora del film del 1984 Against All Odds - per il quale Phil Collins vinse il Grammy con la canzone omonima - ossia My Male Curiosity.

Il brano è emblematico e rappresenta al meglio i dettami stilistici di questo artista, a parer mio, unico nel panorama mondiale di musica leggera. Partiamo dal presupposto che il pezzo in questione è supportato splendidamente dal video ufficiale, inglobato dal film stesso dove Kid interpreta sé stesso insieme alle Coconuts. Balla, canta, è protagonista assoluto dello schermo. Contribuisce a questo anche l'outfit tipicamente vintage, che fa il verso ai mitici ballerini del cinema americano classico.

La canzone si presenta come un pezzo molto allegro e vivace, con quel profondo senso di ironia che caratterizza la musica di Kid dalla prima all'ultima nota. L'atmosfera ipnotica è caratterizzata dal saggio utilizzo di percussioni e pianoforte, che danno al tutto un sapore sudamericano di spensieratezza. Quello di cui parla la canzone passa così quasi in secondo piano, eppure il testo è interessante: il protagonista vorrebbe congedarsi da un suo rapporto amoroso perché un'altra donna ha stimolato la sua curiosità. "Abbiamo passato tanti bei momenti insieme, certo certo, però c'è sta qua che... mi ha incuriosito...". L'ironia della musica sembra fondersi con l'erotismo trapelato dalle liriche.

"Another girl's arousing my curiosity" sì, ma quale forma di curiosità?

"Another girl's arousing my male curiosity" ahh, ora è tutto molto più chiaro, caro furbacchione di un Kid...

Una canzone che vi invito a riscoprire, un artista che vi invito a rivalutare, se lo avete finora sottovalutato. Ho cercato il suo nome sul debasico e nessuno ne ha mai parlato. Ho assistito quest'estate a un suo live, 71 anni suonati, presso la piazzetta di Gabicce Monte, patria della disco music grazie agli eventi del Disco Diva oggi e della mitica Baia Degli Angeli ieri e posso assicurarvi che ha ancora una carica da vendere. Ce ne fossero di questi vecchiacci che spingono ancora musica come si deve! Tutti i riferimenti a salme come Albano e Romina Power NON sono puramente casuali.