"Ciao ciao al doom" dal finestrino kraftwerkiano,

su autostrade free-qualchecosa, forse kraut e di sicuro jam; niente over-dub. Qualunque cosa voglia dire. Comunque si scriva.

Bit (o beat?) da apripista per evoluzioni contenute. Sincopato, curioso, diverso. Profondamente diverso, ti aspetti lo stoner, e questo è diverso. Tanto. E non è sempre facile. E' musica che viene partorita in diretta, serve esser preparati, serve pazienza.



L'onestà:

In certi luoghi, con la luce giusta e la temperatura corretta, apre porte nuove. Altre volte è un macigno, il masso di Sisifo, lasciate perdere.

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○