LA RECENSIONE

Sarah e David—due persone chiaramente non fatte l’una per l’altra—vengono goffamente messi insieme da un paio di “magici” ma insopportabili noleggiatori d’auto. Sembra pretenzioso e un po' stupido? Perché lo è.

A Big Bold Beautiful Journey è il tipo di film contemporaneo che spiega, meglio di qualsiasi rapporto di settore, perché il pubblico stia silenziosamente abbandonando il cinema. Sulla carta, sembra quasi audace: una storia d’amore eterosessuale (già trattata come un genere di nicchia), avvolta in una premessa vagamente surreale e fantascientifica, e interpretata da due A-listers belli e capaci (Colin Farrell e Margot Robbie). Un tentativo calcolato di attirare un pubblico di mezza età. Il risultato? Un fallimento su tutti i fronti.

Ci sono tre problemi principali qui—due evidenti, uno più subdolo:

I dialoghi compiaciuti Il dispositivo della falsa risoluzione Il personaggio femminile ambiguo

La scena iniziale è già un campanello d’allarme. Phoebe Waller-Bridge spara a raffica battute assurde su come aprire una porta—sì, davvero—pronunciate a una velocità frenetica e intrise di volgarità superflue. Non suona come incisivo o intelligente. È pura esibizione di intelligenza: frenetica, autocompiaciuta e vagamente ridicola. Se qualcuno era ancora in sala dopo questa scena, o era molto paziente o già addormentato. Il problema si ripropone ovunque. Il dialogo è stato sostituito dal posizionamento, perché i personaggi non sono persone—sono modelli. Sarah è la “donna fieramente indipendente.” David è l’uomo che vuole matrimonio e figli. Non si evolvono; semplicemente occupano le rispettive caselle ideologiche e ci si aspetta che “funzionino insieme” solo perché la sceneggiatura lo impone.

Il dispositivo narrativo centrale—rivisitare il passato attraverso porte magiche per capire perché sono single—è altrettanto vuoto. Gli episodi, ricordati o meno, rivelano ben poco. Non si scopre nulla di significativo, nulla viene veramente riformulato. L’esercizio sembra superfluo fin dall’inizio. A volte le persone sono single per motivi semplici: sono difficili, sgradevoli o fondamentalmente incompatibili con gli altri. Nessun marchingegno fantascientifico necessario.

Il terzo problema è più sottile, e più significativo. La protagonista femminile moderna deve essere forte, indipendente e soprattutto invulnerabile. Ma quando le vengono concesse delle imperfezioni, sono quasi sempre di natura sessuale, riconfezionate come emancipazione. Sembra che la donna contemporanea nella finzione possa essere rappresentata soltanto come la controparte femminile di un donnaiolo. Sarah ammette con leggerezza di tradire, pur desiderando contemporaneamente la sicurezza di una relazione, perché il film scambia l’incoerenza per complessità e spera che nessuno se ne accorga.

Ma più di tutto, il film cerca disperatamente di vendere una storia d’amore che non ha alcuna base emotiva o psicologica. Quello che resta è una raccolta di scene che si spacciano per una narrazione.

A tutto questo si aggiunge uno stile visivo aggressivamente cupo—dove intere scene sembrano svolgersi nell’oscurità quasi totale—e ci si trova di fronte a un curioso paradosso: trovate fotografiche di grande effetto (quando c'è luce) intrappolate in un film vuoto e irritante.

A quel punto, tanto vale saltare del tutto il cinema e sfogliare un libro di fotografia paesaggistica. Almeno lì, l'assenza di trama sarebbe intenzionale.

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