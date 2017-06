Ero pischello, una batteria con due bidoni e un piatto, bacchette tenute con nastro adesivo. Con 4 microfoni collegati al mixer

Un Basso con il manico storto accordato come una chitarra

Una chitarra buona se magari si fosse suonata da da se

Voce non era un problema, intanto si blatterava

Una tastiera che nessuno sapeva suonare.

Un piccolo campionatore, i suoni venivano partoriti

Pedaliera rubata, con tutti gli effetti a mille e tutti i microfoni dentro. Mixer analogico da 16 piste con tutto dentro e un registratore a cassetta 16 canali collegato a un programma di un PC.

Super Simpson e Vino.

Volevamo essere i My Bloody Valentine

Suonavamo per ore in acido e tenevamo un tema per ore. Sudore che potevi fumarlo

Ascoltavamo dopo giorni il frutto dei nostri sforzi,

Fantastici,ci dicevano cosa è questo rumore, ma era la nostra anima. Non riuscivamo mai a ripetere una bella idea.

Poi ho sentito gruppi come i Amon Dull I , "Ufo" dei Guru Guru, per dire

Ecco in quel momento ho capito il vero significato di " MUSICA".

Esprimersi,sudare, urlare, Stare con gli amici.Dire NO .