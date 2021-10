Dalle piane anatoliche nel tentativo di conquista della seconda mela d'oro. dopo che la prima, a suon del Sahi, crollò assieme alle mura Teodosiane. Così Vindobona, Becs, Wean, Wien sotto assedio, Cristo sotto assedio, solo la neve, come il famoso generale insegna, ferma l'invasore straniero. Errabondare tra le nuvole psichedeliche e il frastuono stridente suoni teutonici ed orientali nel cuore di Alba.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy