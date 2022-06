La Methamorfosi – In dolore (autoproduzione)

https://open.spotify.com/album/3K8LPhvGmLUjYzHPgxPb5B?si=HkXN0SFiTpyTMpf46CUsNQ

A distanza di due anni dal primo disco (una sberla in faccia) ritorna La Methamorfosi con un altro album ad alto voltaggio, senza compromessi. Riff da paura, tra doom, metal, stoner, con improvvise accelerazioni proto punk. Su tutto una cappa di “dolore”, di disperazione che è quella che aleggia sui nostri tempi malati (da finta malattia, sia pandemica che economica). La voce, pur con il cantato in italiano, fa pensare subito a Layne di Alice In Chains. Non è un punto a sfavore, sia ben chiaro. Anzi. Parole scandite, a far capire bene il significato di questo dolore. E contro questi tempi malati la rabbia a massimo volume della chitarra (assolutamente devastante in ogni brano) potrebbe essere la colonna sonora, per citare alcuni titoli di questo album, grido d’allarme perché, come dire “Tocchiamo il fondo”… “Non sappiamo difefenderci”. Da ascoltare chiaramente ad altissimo volume.