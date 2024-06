SE NN È UN #BOPPONE QUESTO...

In occasione del suo 23esimo anniversario, oggi voglio scrivere una rece su questa perla del Pop italiano anni 2000 delle mitiche Lollipop.

"Popstar" esce il 1 Giugno 2001, a circa 3 mesi d distanza dal singolo d debutto "Down Down Down", ke raggiunge la #1 della top singoli e viene certificato disco d platino x le oltre 100.000 copie vendute, mentre l'album si impone alla #14 della top album e viene certificato oro, arrivando a vendere oltre 85.000 copie.

Questo album è meraviglioso e pieno d perle come la frizzante "Turn Me Around", la cupa "This Is the Reason", la energica "Weekend Lover" e la coinvolgente "I'm Ready This Time", penultima traccia del disco.

Un grandioso mix d suoni ed emozioni ke arricchisce la vita e la cultura d chi lo ascolta, dopo averlo ascoltato nn sarete + gli stessi.

W LE LOLLIPOP E W POPSTARS!!!!

Vi ricordo ke in data 7 giugno uscirà una nuova versione d "Down Down Down" cantata da Marcella!

Dovreste ascoltare tutti questo grandioso progetto almeno una volta nella vita!