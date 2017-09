Lucio,non si sa come,riusciva ad arrivare in tutte le case.

Esattamente come i parenti che si palesano ogni anno sotto Natale,senza sapere di preciso chi li ha invitati,un giorno appoggiano i loro cappotti infreddoliti sul letto di camera tua.

Io non ho mai saputo chi materialmente comprasse i suoi dischi,ma so che lui in qualche modo era presente,registrato,sovrainciso magari su nastri Superpila (esistevano,credetemi!) o avuto in prestito da qualche amico e collega.



Persino mia nonna aveva in casa un disco di Battisti,e quando un giorno le domandai dove l'avesse preso e perchè era li,ricordo che fu abbastanza vaga nelle risposte.



Comunque un album vero e proprio in casa lo trovai pure io ed era questo,l'album di Amarsi un Pò,tanto per intendersi,che è pure una canzone favolosa.

Lo sentii spesso sulla mia fonovaligia,visto che non avevo molto di meglio per ascoltare e che nemmeno sapevo nulla di stereo,tanto che quando mi interessai per comprarmi un giradischi vero e proprio dovetti chiedere al negoziante di fiducia (cosi si chiamava allora,se no non si girava) da dove diavolo sarebbe uscito fuori il suono.



Insomma Lucio era un po uno di famiglia,di lui si conosceva tutto senza mai aver comprato niente,un grande.



Io Tu Noi Tutti,pubblicato nel 1977,è uno dei quattro LP che vedranno Battisti,stabilmente al primo posto in classifica,tentare una breve ma poco convincente esperienza oltreoceano,dove il disco verrà pubblicato con il nome di Images.Un Battisti già lontano dai riflettori e meno introspettivo rispetto agli esordi,che guarda al tema dell'amore nella sua quotidianità,un professionista che,pur disallineato,riesce a vincere e convincere,nonostante i tumultuosi cambiamenti in atto nella società dell'epoca.

Tracce

Amarsi un po'

L'interprete di un film

Soli

Ami ancora Elisa



Sì, viaggiare

Questione di cellule

Ho un anno di più

Neanche un minuto di "non amore"

Musicisti

Lucio Battisti: chitarra, voce

Dennis Budimir: chitarra

Mike Melvoin: tastiera, sintetizzatore, Fender Rhodes

Ray Parker Jr.: chitarra

Michael Boddicker: tastiera, programmazione, sintetizzatore Fender Rhodes

Danny Ferguson: chitarra

Scotty Edwards: basso

Ed Greene: batteria

Jim Hughart: basso

Hal Blaine: batteria

Hugh Bullen: basso