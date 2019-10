Non mi è mai piaciuto il Lucio cretinetti. Quello che salta, ulula, fa versi, gioca a fare il partenopeo (lui, bolognese fino al midollo), rutta, scorreggia e via dicendo.

Per osmosi, il Lucio malinconico, solo, con il magone, nostalgico, incanagliato, ecco: lui sì. Lui è vero, vivo. Lui mi piace.

‘Ciao’, l’album, non piace ai più. Perché fondamentalmente è il passaggio radiofonico a imboccare e rimboccare l’ascoltatore, disattento o meno che sia.

E la radio, al tempo, ci sfondò di “Ciao – ciao – ciao – ciao – ciao – ciao”. Che malvagia non è, ma è troppo sbarazzina, fuorviante se collocata in quello che è il disco.

Che, in svariati episodi, convince e trasmette scariche indefinite di un Lucio rarefatto, introverso, stressato e paranoico.

Le tracce 2-3-4, “Non vergognarsi mai”, “Io tra un’ora sono lì” e “Là”, potrebbero quasi definirsi concept. Nellordine : 1. Ti rendo conscia della tua perversa bellezza 2. Ti raggiungo a costo di morire 3. Non ti perderò, a costo di annullare me stesso. Approvo la parte musicale: scorre, è orecchiabile, è sentita.

“What A Beautiful Day” e “Hotel” annichiliscono per il senso di solitudine che vi è impregnato. Le promuovo, a pieni voti. Anche se ci è voluto del tempo. Anni, forse. Perché l’impatto, immediato, potrebbe non fare breccia. Lucio spesso richiede tempo, pazienza, ma questo già lo sapete. Credo.

“Trash” in pochi l’hanno capita. (peraltro, testi non suoi ndr). O meglio: in pochi l’hanno somatizzata. Perché se non la somatizzi, la odi. Se ne cogli l'ebbrezza, finisce per piacerti. Indispettirti, anche.

“Scusa” è un pegno d’amore che non manca mai negli album di Lucio, è carina, niente di più. Roba sua, insomma.

“Born To Be Alone”, così come “Trapiantoperso” e “1999” (re-recorded), sono i punti più bassi, con la title – track.

E’ tutto. Di “Ciao”, anno 1999. Non c’è altro. Ho sviscerato ‘Canzoni’ del 1996, che i più gradirono più di ‘Ciao’, ebbene, parere di chi vi scrive, non ne ha il dna puro, disadattato e deturpato.

Fidatevi, o no. Lucio vi direbbe: cazzo, coglione, stronzo.

Poi, però, vi chiederebbe scusa. Prima di chiudersi in camera.