Nel 2003 viene mandata in onda la seconda edizione di "Popstar", il programma che nel 2001 aveva creato le Lollipop.

La seconda edizione però prende il nome "Superstar Tour", e la trasmissione inizia a settembre del 2003.

Come l'edizione precedente, anche "Superstar Tour" ha il compito di formare una girl band, che però in questo non sarà composta da cinque ragazze, ma solo da 3.

Il programma, all'inizio condotta da Daniele Bossari e successivamente da Michelle Hunziker, si rivela un vero e proprio flop: gli ascolti sono bassissimi e al programma viene negata la prima serata, passando così in daytime.

A dicembre, dopo 3 lunghi mesi di sfide e selezioni, vengono annunciate le tre Superstar: Emma Marrone, Laura Pisu, e Colomba Pane (che nome di merda!), formando le Lucky Star.

Le ragazze, il 19 dicembre 2003, presentano in anteprima il loro primo singolo "Stile" agli Italian Music Awards del 2003.

Il singolo ottiene un discreto successo, raggiungendo la #24 nella classifica dei singoli più venduti, e permettendo alle Lucky Star di partecipare a trasmissioni come "Top of the Pops".

Nel 2004 è prevista l'uscita del loro primo album in studio, che viene effettivamente registrato e prodotto da Luigi Rana, che aveva già prodotto "Stile", e anche alcuni lavori precedenti delle Lollipop, però si presenta un piccolo problemino.

Infatti durante il programma, si era instaurata una notevole rivalità tra Emma e Laura, che discutevano continuamente.

Ciò ha portato a dei dissapori interni tra le ragazze, facendo così interrompere la registrazione del disco, che andrà completamente perso.

Nel 2005, dopo un anno di silenzio, le Lucky Star registrano la sigla del cartone animato "W.I.T.C.H.", e sempre nello stesso anno, annunciano l'uscita di un album, completamente diverso da quello mai nato, per l'anno successivo.

Ed ecco così che il 5 maggio 2006 arriva sugli scaffali dei negozi di dischi "LS3", l'unico e sfortunato album delle Lucky Star.

L'album è composto da 11 tracce cantate in Inglese, fatta eccezione per "W.I.T.C.H.", la prima traccia, e ogni componente del gruppo, inoltre, canta un pezzo da solista.

Questo disco ha un sound che ricorda la Dance degli anni '90, e presenta anche una cover rivisitata in chiave Reggaeton del celeberrimo brano degli Ace of Base "All That She Wants".

La produzione è molto cheap e di scarsa qualità, inoltre nell'album non è presente un booklet e neanche una loro foto nella copertina.

C'è inoltre da considerare che la già scarsa popolarità che aveva dato loro "Superstar Tour", ovviamente dopo 3 anni era completamente scemata, infatti l'album non è mai entrato in top 100 vendendo 3,1 copie.

La promozione è inesistente, sono le Lucky Star che, singolarmente, si esibiscono in vari locali d'Italia sui pezzi dell'album.

"LS3" è un disco insulso, che non aggiunge nulla al nostro panorama musicale, però tutto è bene quel che finisce bene, dopo lo scioglimento del gruppo infatti, la nostra Emma Merdone vince "Amici", mentre Laura e Colomba rimangono a rosicare, soprattutto Laura che parla male di Emma in varie interviste.

Che album del cazzo!