Non ho letto il romanzo di Houellebecq Serotonina, ma ho letto (in giro) che contiene episodi di zoofilia. Signore, mi sa proprio che lei non avrà i miei soldi. Ebbene, sono sicuro che Marracash l’abbia letto e l’abbia trovato sconvolgente, duro come un macigno incastrato a forza nella gola. Marracash deve leggere questo tipo di cose da quando un paio di intervistatori milanesi gli hanno suggerito dei parallelismi tra la sua scrittura rap e i grandi maestri postmoderni – ma, ovviamenteeee, con le debite proporzioni. La vita di Marra è probabilmente più noiosa di quanto ci immaginiamo.

Immagina dover essere un rapper ed essere costretto ogni volta ad alzare il tiro. Il concept del disco precedente era basato su Persona di Bergman e su Focus Junior in sala d’attesa al dentista. Questo nuovo si trova obbligato a filosofeggiare sui concetti di spersonalizzazione e conflitti di classe a cui la SocietàInCuiViviamo ci obbliga; ma non solo, perchè in un pezzo, non ricordo quale, Marra cita addirittura Mark Fisher, un critico/filosofo che puoi conoscere solo se sei diventato amico su Facebook di quei dieci snob in Italia che si occupano della sua divulgazione. Chiaramente il Cash s’è fatto uomo, e l’occasione fa l’uomo inside joker.

Non ho ben chiaro se questa sarà la sua fortuna o l’inizio della sua fine, so solo che questi testi mi riportano a quel meme di Young Thug che smanetta al pc teso in una smorfia concentratissima; e quando prova a fare l’hip-hop vero, cioè recuperando l’arte del campionamento, Marra si affida a Ridi, pagliaccio (scoperta guardando le clip di Aldo Giovanni e Giacomo) e Infinity di Guru Josh Project (che conosce anche tua nonna), che per chi non lo sapesse non sono esattamente l’avanguardia della cultura pop. Marra, ho capito che hai nutrito la tua mente e stai cercando il balance tra 50 Cent e Gadda, ma dai tuoi riferimenti ho anche capito che non hai visto il primo corto di Julia Ducournau e forse non te ne sei accorto, ma fidati che per i tuoi nuovi amichetti questo potrebbe essere un serio problema! Io te lo dico, poi vedi tu. Yo.