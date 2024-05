QUESTO ALBUM è UN BOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111!1!11!!!!1!1!

no giuro io sono rimasta sconvolta quando l'ho ascoltato, è pieno d bopponi ke mi accompagneranno sicuramente x tutta l'estate, i suoi elementi etnici e motivi ricercati t trasportano efficacemente in un viaggio emotivo e spirituale.

questo album t tocca dentro, soprattutto quando in cuffia suonano tracce come "Niente", "Giro sola", "Respirami", "Farfalla", la malinconica "Grida", la struggente "Cosa resta di me", breve ballata in cui è presente solo il piano e la voce d Martha, ed infine la illuminante "Volo", ke t fa davvero volare, elevandoti ad una dimensione extraterrestre!

"Una parte di me", primo disco d Martha d 3, è un progetto ke merita d essere ascoltato, con un approccio intimo ed aperto, x cogliere l'essenza della musica ke lo compone.