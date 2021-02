L'ottima Malignant Records dal lontano 1994 ad oggi non ha sbagliato un colpo. Con un occhio sempre

attento verso le nuove produzioni dark ambient e industrial, ha incrementato anno dopo anno un catalogo

che spicca per ricercatezza e qualità. L'omonimo album d'esordio dei Martyria è un pezzo prestigioso di

questo ricco lotto.

I Martyrion (dal greco antico) o Martyrium (dal latino), detti anche Martyria, sono dei siti che custodiscono

le reliquie di un martire o una chiesa edificata sulla tomba di un martire. Le intense evocazioni ultraterrene

emanate dalle cinque oscure traccie del duo greco (George Zafiriadis e Lena Merkouri) sono una perfetta

raffigurazione sonora dei suddetti siti.

Un lavoro dalle profonde atmosfere sepolcrali e ritualistiche, ricco d'infinite minuzie. Il disco parte con

"Logos", pezzo dalla cadenza grave che incede austero col un rigore marziale su un solida base costituita

da ritmi bizantini ."Pneuma" è un' anestesia ipnotizzante, procurata dall'eccellente esercizio gutturale che

ricorda i mistici suoni dei didgeridoo degli aborigeni australiani. "Nekros" è un'aria spettrale di oltre otto

minuti, scandita dalle armonie periodiche e logoranti di droni monocromatici.Traccia dopo traccia l'album

si muove verso territori rarefatti, pervaso dalle esalazioni di fumi d'incenso, mentre scende spedito nelle

viscere del sottosuolo, fino ad "Eschaton" e "Nyx", spettrali riti liturgici accompagnati da una moltitudine di

suoni sconnessi e sinistri scricchiolii da oscuri luoghi indefiniti.

Le eleganti architetture sonore fanno di Martyria un disco mirabile per gli amanti del genere, omogeneo e

compenetrante come pochi nei suoi cerimoniali spirituali. Cinque fantastiche escursioni temporali, cinque

grida laceranti dai sotteranei per poco più di quaranta minuti di puro ipnotismo. Vivamente consigliato,

come quasi tutti i titoli del catalogo Malignant Records.