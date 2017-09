E' caduto l'intonaco. La mia cucina ha un foro. La demolizione assistita dell'appartamento sopra quello in cui vivo, ha portato alla demolizione del soffitto della mia cucina.

_____Metz.

Metz è una città della Lorena, contesa, cercata, voluta dai tedeschi. Blanchard, non quello del Frosinone; Jocelyn. Lui doveva essere il nuovo Zidane, ma di Zidane son rimaste solo testate al muro; ed i metz conoscono bene le testate sul muro.

__________Carie.

Avevo due carie e non fu doloroso. Ne ho avute altre due e Santoddio, il dolore. Un trapano tra i molari, uno sfregamento nel cervello, feedback oculare. Bocca spalancata, aridità. Sbavo come un cane idrofobo. Colluttorio incolore, amaro. Amaro come l'anestesia.

_______________Duce.

Le bandiere si muovono con il vento. Le chitarre si agitano senza percussione. Armonici artificiali. Alienazione da conferenza, film documentario, sonno garantito. Calvizia, peli pubici. Irritazione del frenulo.

___Dolore.

______Strana pace.