"Rarities and exclusive earworms spanning 2004-2016 from the whirling gene pool of noise that is NAPALM DEATH!"

Così si può leggere nel sito della casa discografica "Century Media" per annunciare l'ennesima pubblicazione dei maestri, dei padri fondatori di tutto il Grindcore.

Non si tratta del nuovo album che dovrebbe comunque uscire entro questo 2018.

Coded Smear And More Uncommon Slurs è una buia ed offensiva doppia compilation dove vengono radunati brani tratti da EP, singoli di difficoltosa reperibilità, cover di altre band. C'è spazio anche per una canzone fino ad oggi scaricabile soltanto presso un sito che raccoglie fondi per aiutare le popolazioni del Nepal colpite dal rovinoso terremoto del 2015.

Collaborazioni con i Melvins, i Converge ed i Voivod: potrebbe già bastare per il massimo dei voti a queste istituzioni del pesantissimo Metallo.

Il tutto registrato e prodotto tra il 2004 ed il 2016.

Partendo dall'immagine di copertina che è una rasoiata dolorosissima.

Perchè i Napalm Death si amano incondizionatamente; Genital et De...Marga lo fanno dal 1987.

Perchè dei Napalm ho (abbiamo) tutto, o quasi. Ben oltre i venticinque CD; ed un paio di vinilozzi ormai consumati dai troppi ascolti.

Perchè abbiamo visto la band dal vivo almeno una decina di volte; e la voglia di rivederli è sempre ben radicata in noi.

Perchè sono, e lo dico con estrema convinzione, uno dei gruppi più rivoluzionari del Metal, tutto.

Perchè sono i distruttori di tutte le regole del Rock; degli autentuici terroristi delle sette note.

Incuranti di regole; vanno avanti senza cedimenti; coerenza ed attitudine all'ennesima potenza.

Nulla è mai stato come i Napalm Death; e nessuno potrà mai vantarsi di averli raggiunti.

Perchè arrivano dal Punk e nutrono ancora oggi un viscerale amore per l'Hardcore primordiale dei Discharge (sempre un dovere citare i Signori di "Hear Nothing See Nothing Say Nothing").

Decompongono il suono attraverso TRENTUNO brani di violenza assoluta. Caotici e shockanti.

Sfidano il rumore con un frastuono uditivo che supera l'ora e mezza totale...Nazi Punks Fuck Off...

Ora posso uscire di casa, sono le tre di questo caldo pomeriggio, recandomi dal mio pusher musicale di fiducia per ordinare la copia in doppio vinile di questa ulteriore prova di forza di Mark, Mitch, Shane e Danny!

Perchè non ci serve alcun ascolto per recensirli.

