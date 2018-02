A A A A A A R R R R R R G G G G G G H H H H H H !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' il personale urlo di battaglia che ho eruttatto questo pomeriggio all'ascolto del nuovo singolo dei Napalm Death.

Anche se in realtà "Oh So Pseudo" è un brano registrato durante le sessioni dell'album Apex Predator - Easy Meat del 2015; ed era presente come bonus track nell'edizione giapponese (che cazzo di fortuna hanno i nipponici).

Due minuti e trentasette secondi di Grindcore-Crust-Hardcore suonato alla consueta velocità della luce. Una luce oscura, devastante, dannata.

Un suono fottutamente e volutamente violentissimo.

Mark, Mitch e Danny si stanno avvicinando ai cinquant'anni di età; il bassista Shane li ha già raggiunti. Ma non mollano di un millimetro, non si tirano indietro, vanno avanti e come sempre "tirano giù i vetri, le pareti, interi edifici". Ringhiano, sbavano, colpiscono con cinica e spietata crudeltà.

Una fetida anteprima della doppia raccolta di inediti, rarità e cover che uscirà il prossimo fine Marzo.

Il growl di Mark è un urlo agghiacciante da bolgia infernale; la chitarra di Mitch è sempre dalle parti di un parossistico noise al limite dell'inudibile, frastornante e fastidioso. Shane sodomizza il suo strumento, distruggendo le corde del basso; il drumming di Danny si eleva imperioso, puntuale dettando ritmiche pazzesche da tanto velocizzate.

Da emicrania, ma che godimento.

Sono tornati i padri del Grindcore; ancora una volta per confermare il proprio dominio assoluto...Coded Smears e More Uncommon Slurs...

Ad Maiora.