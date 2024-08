Il debutto di questo gruppo esce nel 1972 per la neonata Brain Metronome e porta il titolo di Neu! Il gruppo è composto da Klaus Dinger e Michael Rother entrambi ex Kraftwerk e la direzione della loro musica vola con chitarre effettate, voci percussive e ritmiche ossessive che ci trasportano in ambienti cinematografici fantascientifici. Confermano la loro vena innovativa con Neu 2 l'anno seguente manipolando brani e facendoli girare a 78 e a 16 giri per un risultato finale dal fascino fantastico per un lavoro che nascendo scarnificato ed essenziale diventa pioniere per guardare verso il futuro. Questo loro Neu! 75 è il loro terzo disco che Bertoncelli valuta 3 stelle ed io lo colloco almeno su un gradino superiore. Peccato sia il loro canto del cigno registrato nello studio di Conny Plank tra la fine del '74 e l'inizio dell'anno seguente. Le divergenze tra loro due sono evidenti, chi voleva un suono più duro e rock e chi invece voleva continuare verso l'ambient ed il compromesso è trovato dividendo il lato A dal lato B. Il risultato finale è un disco che segna un punto fermo per tutta la kosmische musik ed anche il Duca Bianco pagherà tributo nel suo periodo berlinese per il suo Heroes. Punto di riferimento, disco da possedere o almeno da ascoltare e, se per Cope è l'album perfetto, buttateci almeno un orecchio.