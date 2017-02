Amore e dolore sono un binomio indissolubile: in ogni rapporto sono presenti entrambe le componenti e spesso questa dualità si riflette anche nella musica. È il caso del singolo "Sheets On My Bed" del grandissimo e sfortunatissimo Nick Sdereno. La sua è una storia terribilmente tragica: dopo aver raggiunto il successo nel Novembre del 1986, viene sottoposto a un'ignobile censura che lo spinge in una terribile depressione e infine alla prematura morte ( anche se il cadavere non è mai stato ritrovato). Tornando al singolo, Nick descrive un amore banale e ripetitivo dove lei necessita di una ventata di novità, così lui decide di soddisfarla con dell'amore analitico, ma appunto questo le provocherà sia piacere che dolore e anche un po' di imbarazzo: infatti le bianche lenzuola simbolo del loro candido amore vengono irrimediabilmente contaminate. Lui è fortemente scioccato, ma capisce che quella è solo una semplice macchia nella loro relazione. Questo singolo ebbe una fondamentale importanza nella scena musicale dell'epoca: numerosi artisti diranno di essersi ispirati a Nick Sdereno, qualcuno dice che senza di lui la musica come la conosciamo oggi non sarebbe la stessa. Nick risulta quindi essere un artista veramente importante, anche se ancora troppo sottovalutato, che diede un contributo enorme alla musica e che possiamo a tutti gli effetti definire seminale

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○