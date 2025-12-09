Demos 1983 dei No Strange è un viaggio alle origini della psichedelia italiana, una raccolta che ripropone le cassette storiche “Rainbow” (1983) e “Lysergic Tomahawk” (1984), i primi esperimenti del gruppo. Salvatore “Ursus” D’Urso, Alberto Ezzu, Tony D’Urso e Rolando Fogli creano un suono già originale e visionario, un laboratorio in cui la musica diventa esplorazione, immaginazione e filosofia sonora.

Negli anni ’70 ascoltavano con passione dischi di Popol Vuh, Ash Ra Tempel, Tangerine Dream, Terry Riley e La Monte Young, opere difficili da reperire all’epoca, che alimentavano la loro curiosità e creatività. Da queste influenze i No Strange traevano ispirazione, ma riuscivano a trasformarle in qualcosa di personale: pur con un suono ancora grezzo e ingenuo, i demo riflettono già la volontà di allontanarsi dai suoni freddi della new wave e dal dark imperante negli anni ’80, per recuperare le atmosfere lisergiche, cosmiche e vitali delle origini della psichedelia.

Nei demo si percepisce l’energia viva dei nastri: chitarre, basso e tastiere si intrecciano in flussi sospesi tra sogno e realtà, riverberi e sovrapposizioni diventano porte verso paesaggi mentali inesplorati, mentre le linee melodiche guidano l’ascoltatore in un percorso lisergico e contemplativo. “Rainbow” mostra i primi germogli di questa visione, con suoni vitali e spirali luminose, mentre “Lysergic Tomahawk” rivela un gruppo già più consapevole, capace di trasformare le influenze cosmiche in territori propri, ipnotici e originali.

Le imperfezioni dei nastri e il suono volutamente grezze non sono difetti, ma parte integrante della magia: testimoniano la ricerca e la passione di una band che, fin dagli esordi, ha contribuito in modo fondamentale a definire la psichedelia italiana. Demos 1983 è quindi sia un documento storico che un’esperienza immersiva: permette di respirare, perdersi e ritrovarsi nei paesaggi sonori dei No Strange, preludio alla piena maturità raggiunta con Trasparenze e suoni (1985), fulmine lisergico e coraggioso in una scena musicale dominata da new wave e dark.