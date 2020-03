E’ il momento del terzo ep consecutivo per Noel Gallagher ed i suoi High Flying Birds.

“Blue Moon Rising” è composto da cinque brani: tre inediti, tutti e tre anticipati come singoli, e due remix (come spesso capita piuttosto trascurabili). Ma la sorpresa sta proprio nei brani nuovi, visto che convincono appieno e fanno in modo che questa sia la migliore delle tre uscite per distacco.

Nel dettaglio, la titletrack apre le danze andando ad allinearsi a quanto fatto ultimamente da The Chief: bassi decisamente pompati, un sintetizzatore sinuoso che poi sfocia in un refrain sincopato e danzereccio, ed infine le chitarre che vanno ad impreziosire il tutto. Stavolta il tiro è quello giusto, il pezzo è ispirato e tutto fila liscio.

Le cose vanno ancora meglio con il secondo singolo “Wandering Star”, una ballad decisamente natalizia e più orientata verso gli Oasis, con una strofa che fa l’occhiolino al vecchio classico “Little By Little” e saccheggia anche qualcosina dagli Ocean Colour Scene (“Better Day”).

Arriviamo poi a “Come On Outside”, e qui la band madre è ben più che una fonte d’ispirazione, visto che si tratta di un pezzo che circola in versione demo da diversi anni e che Noel aveva scritto per “Dig Out Your Soul”, ultima prova in studio degli Oasis; Liam si rifiutò di incidere la parte vocale e non se ne fece più nulla, ma il brano è uno stomp coinvolgente ed ispirato che meritava di essere rispolverato ed inserito in una release ufficiale. Rimane il rimpianto di non averlo sentito interpretato dal Gallagher minore, ma questa è decisamente un’altra storia.

Un bel colpo di coda, questo “Blue Moon Rising”, ma cosa succederà d’ora in poi non è chiaro. Si vociferava di un nuovo full lenght di Noel su major con un sound più tradizionale, ma al momento non vi è traccia di tale progetto. Una reunion degli Oasis sembra (per ora) un miraggio, mentre il “viaggio alternativo psichedelico” del Gallagher maggiore sembra un po’ incartato su sé stesso.

In ogni caso, un Noel Gallagher così ispirato è sempre benvenuto.

Brano migliore: Come On Outside