Quando mi chiedono dove sei è il titolo del nuovo album della band post rock trevigiana Novalisi. Il breve disco è formato da cinque corpose canzoni, le quali al loro interno contengono variazioni e cambi rendendo l'ascolto particolarmente intenso e profondo, e affondato in un'atmosfera di rabbiosa malinconia. A corroborare questo aspetto intervengono i testi in italiano della band e che legano assieme i brani in una sorta di concept album, rappresentando cinque episodi di una cronaca di una separazione. Completamente autoprodotto, e registrato, in maniera alternativa per il rock, solo con iphone e ipad, Quando mi chiedono dove sei si rivela un album invernale, forse un po' oscuro, nei momenti migliori rappresentato dagli incroci melodici delle chitarre e dalla solidità della sezione ritmica.

Questa DeRecensione di Quando mi chiedono dove sei è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/novalisi/quando-mi-chiedono-dove-sei/recensione