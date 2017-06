Gli Onmyo-Za 陰陽座 ( letteralmente " l'unione dello yin e dello yang " ) sono un gruppo heavy metal giapponese formatosi ad Osaka nel 1999.

Il loro genere è un mix di heavy metal di stampo classico influenzato principalmente dagli Iron Maiden e Judas Priest ma si sentono anche influenze zeppeliane , folk e pop giapponese , i loro testi sono scritti tutti in giapponese classico e i temi delle loro canzoni rigurdano la mitologia e figure storiche giapponesi . I membri del gruppo indossano i costumi tipici del periodo Heian ( 794-1185 d.c. ) e si definiscono 妖怪ヘヴィメタル ( " Yokai Heavy Metal ") . Gli Yokai sono un tipo di creatura soprannaturale della mitologia giapponese, ci sono molte tipologie di yōkai da quelli malvagi a quelli benevoli. Gli yōkai spesso hanno poteri soprannaturali. La definizione di Yokai Heavy Metal può essere tradotta in questo modo "una band con un credo innovativo che canta l'intero essere del genere umano".

Il gruppo è composto dal bassista Matatabi 瞬火 ( grande fan dei Judas Priest) che scrive quasi tutti i brani degli Onmyo-za , gli altri membri sono i chitarristi Maneki 招鬼( fratello di Matatabi ) e Karukan 狩姦 e la vocalist Kuroneko 黒猫 ( moglie di Matatabi) . I membri di supporto sono Daboshi Makoto alla batteria dal 2011 ( dal 1999 al 2009 alla batteria c'era 斗羅(Tora / Atsushi Kawatsuka come membro ufficiale della band, lasciò definitivamente il gruppo per motivi personali nel 2011 , dal 2015 è il batterista ufficilae dei Concerto Moon ( gruppo power metal giapponese ) e il tastierista Abe Masahiro .

L' album che andrò a recensire si intitola 煌神羅刹 ( Kojin Rasetsu) uscito nel 2002 . Questo disco è il terzo della loro discografia e il primo major con la casa discografica King Records. Prima di questa uscita gli Onmyo-Za rilasciarono due album indie 鬼哭転生 (Kikoku Tensho ) del 1999 e 百鬼繚乱 e Hyakki Ryoran del 2000. In Giappone , Kojin Rasetsu è ritenuto un debutto importante per la band ottendeno anche un ottimo punteggio sulla nota rivista giapponese メタル雑誌BURRN! . Il disco è abbastanza vario abbiamo pezzi diretti e aggressivi come Rasetsu , Oboroguruma , Kirameki, già da questi primi tre brani possiamo notare l'utilizzo massiccio di scale giapponesi e le grandi capacità vocali di Kuroneko , un'atomosfera j-horror caratterizza tutto il disco. Il quarto brano è Ushioni Matsuri un pezzo doom in stile giapponese con un'atmosfera ritualistica, shintoistica , segue Karasu Tengu un brano caratterizzato da riff galoppanti che da a questa canzone un suono scintillante.Il sesto brano Kagero Ninpocho uno dei pezzi migliori , è un brano in stile Judas Priest caratterizzaro da elementi prog , grande prova di Tora alla batteria . Segue poi il singolo di debutto major Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze e la suite Kumikyoku ''Kurotsuka'' divisa in due brani Adachigahara e Kikoku Shūshū ( a mio parere la canzone migliore dell'album potrebbe essere considerata come la "The Phantom of the Opera" in stile giapponese) . Chiude l'album un pezzo sperimentale( a parte Kishibojin del 2011 pezzi simili chiuderanno tutti i gli album degli Onmyo-Za ) e festoso tipico dei matsuri giapponesi Orabinahai caraterizzato da un testo scritto nel dialetto della prefettura di Ehime da dove provengono Matatabi e Maneki.

Un buon album da cui iniziare per i neofiti anche se personalmente preferisco quelli da Hoyoku Rindo in poi avendo una produzione e maturità maggiori rispetto a Kojin Rasetsu.

Brani consigliati: Rasetsu , Oboroguruma , Karasu Tengu , Kagero Ninpocho, Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze, Kumikyoku ''Kurotsuka'' Kikoku Shūshū.