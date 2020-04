Non serve aver voglia di elevare il proprio Indie-cred per fare una sosta su questa pagina, basta semplicemente apprezzare il vecchio pop rock con le chitarre. Gli Orange Juice dalla Scozia, autori di soli quattro dischi, due LP nel 1982, un EP e un LP nel 1984. Pop rock elegantissimo in cui c'è ancora tutta l'urgenza e la fantasia della migliore stagione post-punk e in cui è già udibile alla perfezione quel jangle pop che farà la fortuna di emeriti sconosciuti come gli Smiths e i R.E.M. Il tutto condito dalla voce da crooner di Edwyn Collins. Gioiellini solitamente destinati a essere tirati fuori in frasi tipo "sono gli antenati dei Franz Ferdinand perché vengono dalla Scozia". Ce ne faremo una ragione. Spero che anche gli Orange Juice si siano fatti una ragione dei loro sempre più deludenti successi economici.

In questi casi è sempre bello quando esce materiale nuovo e di qualità. The Glasgow School, uscito nel 2005, raccoglie i primi singoli e l'abortito album d'esordio mai uscito degli Orange Juice. Chi volesse ritrovare il punto in cui l'oscurità del post-punk dei Joy Division ha spinto il rock alternativo degli anni Ottanta a superare il vecchio power pop anni Settanta o uno stantio revival Sixties dovrà prima o poi passare di qua.