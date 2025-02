Ho conosciuto vari satanisti in questi ultimi anni e ho trovato persone molto diverse da quelle che una certa tradizione culturale e sociale ci ha imposto. Immagino che un vero satanista nel vedere Longlegs non sia rimasto molto appagato dall'approccio narrativo e rappresentativo di questo film. Film che è stato acclamato come una bella ventata di novità e originalità e che ha riscosso un buon successo tra gli amanti dell'horror e del thriller paranormale. Ma mi sono fatto un'idea molto chiara di quello che avrà provato un satanista arrivando alla scena finale della pellicola, quando il truccatissimo e grottesco Nicolas Cage strilla "Ave Satana".

Scena che ti fa porre l'esclamazione finale più adeguata a commento della visione "Che puttanata, ragazzi."

Detto ciò, per quanto mi riguarda Longlegs ha deluso fortemente le mie aspettative. Lo dico da cultore del cinema fantastico e anche da cinefilo in generale. La storia inizia con un potenziale promettente, ma che ben presto si rivela estremamente derivativo e tirato via. Si crea così un contrasto netto tra la professionalità della direzione e la sensazione di raffazzonato che accumula la storia. Tante scene e tante situazioni già viste. tante falle, tanti perché non spiegati che invece di alimentare il senso di mistero, innervosiscono e lasciano l'amaro in bocca.

E ovviamente il sottofondo trito del satanismo come motore conduttore di tutto, senza peraltro dare l'impressione che la sceneggiatura si basi su una vera cognizione del tema. Al che uno si consola pensando che ci saranno anche degli sciroccati e dei criminali che ammantano di satanismo le loro deprecaibli azioni, ma che nessun vero satanista pensa e agisce in quel modo. Modo che per l'ennesima volta il pretesto per dare sostanza a un soggetto in verità vacuo e stanco.

Attori nella media. Regia impeccabile, anche se di maniera. Molto dettagliata e funzionale alla suspence anche grazie alla fotografia e al movimento lento e simmetrico della macchina. Ma per fare un cult come sembrava che questo fosse ci vuole ben altro.