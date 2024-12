Osgood Robert "Oz" Perkins II sa il fatto suo, se l'è scritto e se l'è diretto come si deve questo trhillhorror, il fatto di esser il figlio di quel Perkins che interpretò "Psyco" di Sir Alfred Joseph Hitchcock ha aiutato non poco secondo me e pure il fatto d'aver avuto una piccola parte in "Psyco II" a nove anni.

Nicolas Kim Coppola "Cage" è davvero irriconoscibile ed impressionante nelle poche inquadrature e scene che lo riguardano, bravo comunque per quel poco.

Dillon Monroe Buckley alias Maika recita alla grande il suo ruolo drammatico di sensitiva ed agente del FBI.ma lei non è nuova dallinterpretare film horror & thriller (e si vede)

Il finale mi sembra un po' telefonato ripensando a quando la sensitiva è ospite per la prima volta da Carter l'agente speciale del FBI.

Di solito mi tengo alla larga dagli horror (perchè poi ripensandoci non mi fanno prendere sonno, insomma resto un po' impressionato, questo fin da giovane), però non volevo perdermi l'ultimo di Cage, e devo dire che mi ha fatto meno effetto di quel che mi aspettavo, e mi sono accorto che la colonna sonora di Elvis Brooke Perkins in arte "Zilgi" fratello minore di Oz in questi casi gioca un ruolo assai importante nel creare quello stato d'ansia o "paura" caratterizzato dal precedere le scene più cruente o particolari nel suggestionare lo spettatore, ed anche qui fa la sua porca parte.