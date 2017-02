La prima volta che ho visto qualcosa a proposito dei Pailhead stavo leggendo una rivista musicale e, visto che a quei tempi non avevo accesso al sapere universale di internet, potevo basarmi solo su quello che c'era scritto. Leggo di questi Pailhead, composti da membri di Minor Threat e Ministry tra l'altro, e che questo "Trait" ep uscito per la Earache nel 1988 è tutta la creazione di questa band. Il resto del pezzo non lo ricordo bene, solo che l'album era valutato positivavente, ma ricordo che attirò la mia curiosità anche perchè conoscevo le band di provenienza di alcuni dei membri e quindi avrei dovuto approfondire, ma finita lì. Molto tempo dopo mi ritrovo per caso la copertina dell'album davanti e mi si accende la lampadina, devo farlo mio e che dire, l'attesa fu ripagata. Questo ep di 6 pezzi passa da sprazzi post hardcore-punk a oscure sonorità industrial che mi rimandano la mente ai primi Killing Joke, ai Big Black e perchè no a certi pezzi dei Godflesh e già qua siamo in buone mani. Le canzoni scorrono veloci, chitarra sporca e tagliente, la sezione ritmica martellante e incessante che scandisce colpi industrial, il tutto unito alla inconfondibile voce di Ian Mackaye che nel suo genere è una garanzia ma accostato a certe sonorità non sai mai cosa possa uscirne, ma il dubbio viene subito spazzato via perchè il cantante dei Minor Threat offre una performance di sfuriate hardcore con attimi di calma apparente e si trova a meraviglia con l'insieme. Diciamo che conoscendo il genere da dove provengono i Ministry, musicalmente il disco è quello che ci si può aspettare però la coesione con l'altra parte di provenienza hardcore è tale da dare una propria ragion d'essere e personalità al gruppo. Detto questo la pecca di questo ep (ovviamente?!) di solo 6 pezzi è che è presto ascoltato e alla fine mi chiedo come mai questo fantastico progetto non sia stato portato avanti, perchè personalmente lo annovero tra le migliori uscite di un certo post punk contaminato industrial di cui sopra. Be perlomeno sono riuscito a (ri)scoprirli e così facendo ho potuto godermi questa piccola grande gemma.

"The world is confused, murder and weather is our only news, I WILL REFUSE!"

