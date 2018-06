Artisti collegati: Painkiller «Un trio di deturpatori del pentagramma che sarebbero dovuti esser rinchiusi nella prigione di massima sicurezza San Juan de Lurigancho, Perù. Per fortuna loro e nostra non li hanno mai catturati.»

Coraggio da vendere; per una delle ultime rivoluzioni in campo musicale...BLACKHOLE DUB...

Concepito come la logica continuazione del precedente Guts of a Virgin; sullo stesso piano del rivoluzionario Torture Garden dei Naked City.

Non mi sono mai posto simili problematiche in merito; ciò che conta è che ci troviamo di fronte ad un altro capolavoro di John Zorn e dei suoi Painkiller.

Così ha scritto uno di noi pochi giorni addietro: " Un trio di deturpatori del pentagramma che sarebbero dovuti esser rinchiusi nella prigione di massima sicurezza San Juan de Lurigancho, Perù. Per fortuna loro e nostra non li hanno mai catturati."

