Panda Bear

QUESTO NON FUNZIONA, ma un giorno avremo tempo di farlo andare vedi funztions.js Comprimendo....

Per i video di YouTube© o di Vimeo© leggi questa DAP Per aggiungere un tuo file video puoi inviarlo qui.Accettiamo al massimo 500MB Alla fine dell'upload il video verrà compresso dal nostro potente server. Questo potrebbe richiedere un qualche minuto della tua pazienza. Per favore non arrenderti e