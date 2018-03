Artisti collegati: Pholas Dactylus «Prezioso One of a Kind del prog italiano più elitario. Versi apocalittici declamati su una serie di complessi ma robusti quadri strumentali creati dal grande e misconosciuto chitarrista Lello Colledet. Notevole specialmente la parte finale del lato B dove su una sinistra e bambinesca melodia vocale alla "Profondo Rosso" la…»

Questa DeRecensione di Concerto Delle Menti è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/pholas-dactylus/concerto-delle-menti/recensione-uito

"come anime dannate dal cosmo per sempre impresse sulla fronte di..."

che si rincorrono in maniera funzionale l'una con l'altra. La suite (divisa in due parti) è sorprendentemente variegata nel suo

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy