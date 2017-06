Ha ragione sfascia!! Ha sempre ragione sfascia.

A riguardo di cosa vi starete chiedendo: ve lo esplico subitamente allora. Sul fatto che spesso e volentieri band imprescindibili, che hanno scrittto pagine e pagine storiche per quanto riguarda un certo tipo di musica, siano quasi del tutto non considerate su Debaser. In mattinata sfascia si è occupato degli Urge Overkill; oggi pomeriggio scelgo io stesso i Poison Idea.

"La feccia dell'hardcore-punk: sgraziati, ultra obesi (vedasi Big Champion ma non solo), senza regole. Un suono "Bastardo" violentissimo...WE MUST BURN..." Mi sono autocitato per definire la band nata nel 1980 a Portland.

Hanno messo in piedi lavori memorabili per quanto riguarda l'Hardcore-Punk di ottantiana memoria; grazie soprattutto al primo EP "Pick Your King" (1983): tredici brani sporchi ed assassini in nemmeno tredici minuti. Passando direttamente dalle parti dei due album capolavoro che sono stati "War All The Time" (1987) e "Feel The Darkness" (1990).

Con "We Must Burn" le cose non cambiano di molto. Stessa micidiale carica, stesso approccio sballato; il suono è un tantino più curato anche se siamo sempre e comunque dalle parti di sordide mazzate suonate a velocità siderale. E' il loro disco che più li avvicina al Metal, in particolare nel corrosivo suono delle due chitarre.

Luride e gigantesche bordate dall'acre odore di bruciato; non fanno superstiti, tolgono il respiro negli impietosi e crudi brani che vanno a comporre l'album.

Un (s)platter crudissimo, sgangherato; una vera e propria discesa negli inferi della nera disperazione; una fumante, sanguinante e puzzolente poltiglia uditiva.

Hanno deciso di concludere la carriera a Gennaio di quest'anno; lunga vita ai Poison Idea. Lunga vita a Big Champion (R.I.P.).

Ad Maiora.