Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

"Tonight The Stars Revolt!" è sicuramente l'apice commerciale del fratellino di Rob Zombie, Spider One, e dei suoi Powerman 5000 (PM5K per gli amici).

Uscito a due anni di distanza dall'esordio in sordina su major (la Dreamworks di Spielberg), "Mega!!Kung Fu Radio", il disco raggiungerà una breve fama grazie ai singoli "acchiapponi" "Nobody's Real" e "When Worlds Collide", arrivando all'ambito milione di copie vendute del disco di platino.

A fine millennio era però relativamente facile raggiungere questi numeri per dischi con le radici piantate nel filone nu metal di Korn e compagnia. Mentre le parche contaminazioni elettroniche e le accennate tendenze punk non bastano per allontanare il lavoro dai tranquilli lidi del suddetto genere.

Molti brani si lasciano ascoltare grazie al loro taglio aggressivo, soprattutto nella seconda parte, dove spicca "Blast Off To Nowhere", cantata in compagnia del fratello maggiore Rob.

Anche se le cartucce migliori vengono sparate subito con il trittico iniziale, su cui si evidenzia la simpatica, sin dal titolo, "Supernova Goes Pop".



La medietas viene interrotta solo verso la fine con "Good Times Roll", una cover dei Cars già accattivante di suo, e qui sfruttata grezzamente (leggi pop-trash) a pieno.

Il disco sul versante estetico (che alla fine incide anche su quello musicale) sviluppa tutta quell'iconografia retrò tanto cara anche ai similari (e migliori) White Zombie.

In questo caso ci immergiamo nella sci-fi anni '50 con una spruzzata di cyberpunk, in un tripudio di sintetizzatori, distorsioni, tute spaziali, navicelle, codici e robots.

C'è anche un tentativo, solo parzialmente riuscito, di creare una sorta di filo conduttore nell'arco della narrazione musicale.

Il lavoro si presenta come il primo numero di una fantomatica rivista datata nell'autunno del 1947, e, con un pò di fantasia, è possibile seguire la labile storia di una ribellione in atto in un mondo del futuro.



Insomma un piccolo, a volte divertente, viaggio nel mondo immaginario di un gruppo innocuo ma con le sufficienti capacità per saperti intrattenere.