Dunque c'entrava anche Re Artù in questa storia strampalata,ma di cosa ci volesse parlare per davvero questo disco cosi indigesto,ignorato e,si dice,pure scopiazzato resta un mistero.

Certo è che nulla sembra essere andato per il verso giusto dopo la grande prova di Jet Lag,complice il maledetto '78,l'abbandono di Bernardo Lanzetti e la chiusura repentina della Zoo Records la nuova etichetta discografica.A completare il tutto una fugace apparizione televisiva proprio con il brano piu slegato dal resto del disco,la suadente e un po malinconica Se Fossi Cosa,unico breve richiamo a un passato gia molto lontano.

Meglio prendersi una lunga pausa di riflessione accompagnando dal vivo uno dei maggiori interpreti della canzone Italiana per poi tuffarsi negli anni '80 con l'album giusto e un sound completamente rinnovato.

Ma Passpartù,con la sua avvolgente title track interamente strumentale è stato comunque un album di svolta e in quanto tale degno di considerazione ma non solo;è un disco onesto,leggero,cristallino,con cui la Premiata si apre a nuove collaborazioni in campo musicale.Parteciperanno infatti al progetto George Aghedo,Roberto Colombo,Roberto Haliffi,Claudio Pascoli e Claudio Fabi ma sopratutto Gianfranco Manfredi per quanto riguarda la stesura dei testi.Il tutto si muove in un atmosfera suggestiva e ricca di ironia,un intreccio di storie surreali ben illustrate dai disegni di Andrea Pazienza che rendono questo lavoro una sorta di vero e proprio album a fumetti.

Musicalmente parlando il risultato è ineccepibile,un grandissimo Mussida in versione acustica e gli splendidi interventi di Premoli al piano elettrico restituiscono all'album un sound molto particolare e immediatamente riconoscibile,quasi dedicato,arricchito dalle percussioni di Aghedo,le linee armoniche di Dijvas e dalla sempre graffiante vocalità di Lanzetti.

Di Cioccio,che tiene in mano la preziosa chiave,gia medita la futura guida del gruppo.Ci riuscirà due anni dopo.

Che voto dare quindi a questo lavoro alla vigilia dei suoi quarant'anni?

dovrei essere imparziale ma i fans hanno un grande cuore e sentendomi particolarmente legato a questi racconti di manichini di plastica e di trame blu non posso che confermare le quattro pallozze in omaggio all'ultimo capitolo di una storia irripetibile e un po strampalata,come la vita.

MrBlueSky

Tracce:

Viene il Santo

Svita la Vita

Se Fossi Cosa

Le Trame Blu

Passpartù

I Cavalieri del Tavolo Cubico

Su Una Mosca e Sui Dolci

Fantalità