PRIMOVERE - "Rest Well, Rainbow Kid"(autoproduzione)

Post rock, new wave e indie sono sicuramente le tre vie maestre che percorrono PRIMOVERE, band torinese costretta a uno stop forzato grazie alla pandemia ma che ora arrivano finalmente sulle scene con questo ep di quattro tracce una più convincente dell’altra. A cominciare da Souvenirs, il pezzo più accattivante dell’ep, in cui comunque non si lasciano andare in maniera sguaiata al classico pop mainstream, ma lo avvolgono nei suoni con cui sono cresciuti, e lo fanno galleggiare grazie a otti mi inserti in odore di shoegazing. Ma anche Dopamine, in termini catchy non scherza per niente. La formula della canzone, che chiaramente si rifà e attinge a piene mani dal pop-rock britannico, proprio per questo background che ormai fa parte del DNA della band in maniera decisa, rende Dopamine un brano che anche se a qualcuno verrà in mente di tacciarla come una canzone “derivativa” (Coldplay, The National), non lo è per niente perché, sia pur chiaramente attaccati a questo background d’lotre manica, hanno già la maturità e capacità di farla loro.

Insomma un ep da ascoltare con grande attenzione, in attesa di qualcosa di più corposo (l’album) che sveli appieno tutte le capacità della band.