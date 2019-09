CONTIENE SPOILER

Il film è molto bello.

In questo triplone cercherò di non dire cose intelligenti come Anatoly né mi straccerò le vesti come un super eccitato joestrummer. Troppa fatica, il lavoro sporco l’hanno fatto loro e sono stati molto bravi a prescindere che si sia d’accordo o meno.

Diverso dagli altri nel senso che non abbiamo lunghi dialoghi, turpiloquio e quando c’è ce n’è poco ed è giusto, come quando vuoi il drink fresco ma solo con un cubetto di ghiaccio (ti succhio il cazzo mentre guidi?) non c’è gente sopra le righe che urla e strepita concitata.

E meno male.

Perché a me l’eccessiva verbosità nei suoi film mi aveva rotto il cazzo da un po’.

Anche il ritmo è diverso, non è elettrico non spara bordate, bombe da fuori area ma è melodioso, coeso (direbbe Lotito) armonico. È un valzer.

Dice non succede niente. Cazzate e nei film di QT non è certo un problema.

E poi succede eccome, è un film vivo. Coinvolgente. Siamo con Rick e Cliff, andiamo al lavoro con loro, la giornata è lunga. Sono amici, sono uniti, sono veri e scusa se è poco in un film di QT.

La ricostruzione della Hollywood del 69 è strepitosa, magnifica, fantasmagorica. Le automobili sfrecciano, i neon, il cinema e la tv, l’alcool e le sigarette, gli hippies e l’immondizia.

Gli hippies: ne riparleremo.

Un cast stellare, i soliti suoi e Al Pacino che fa il suo senza gigioneggiare bello centrato pulito, che uno si aspetta eh Al Pacino chissà che cazzo gli fa fare mò e invece no vaffanculo è vero pure lui fa il suo lavoro è un produttore cine-tv dell’epoca e ci credi.

C’è il suo back-ground, la sua cultura, il suo vissuto ciò con cui è cresciuto. C’è il mito c’è Bruce Lee, Steve Mc Queen. Roman Polanski e Sharon Tate sono i tuoi vicini di casa, Rick.

Oh mamma, Rick ha la villa a Hollywood accanto a quella di Polanski quello che ha fatto Rosemary’s baby ma Rick se la passa male, è un attore sul viale del tramonto e beve troppo. Ma che fai racconti? Tanto non succede niente…

Le cose belle presenti nel film le avete lette nelle altre due recensioni ma ribadisco pure io che ci sono diverse sequenze da antologia: la carrozzina, il montaggio analogico, l’occhio della madre e la tripla allitterazione…

La colonna sonora? Uf e chette lodico affà.

C’è perfino un dio stavolta e si chiama BRAD PITT.

Momenti di noia qualche loffietà sparsa? E che non ce li metteva in 2h e 40min? ma ci stanno pure quelli perché QT non ti fa il film concentrato di 90min lui col cinema ci fa l’amore e non viene mai è un vero stallone ma stavolta è pure dolce, stavolta fa l’amore non scopa e basta.

La storia la sapete è una storia vera ma in mano a lui magari ti cambia il finale.

E veniamo a questo finale.

Diciamo una cosa scomoda e diversa sennò davvero che cazzo l’ho scritta a fare la terza in pochi giorni?. QT si espone. Ci dice che gli hippies sono dei drogati luridi (e quelli della famiglia Manson anche killer sanguinari malati di mente e mai e poi mai potrai tifare per loro) che vorrebbero scannare i porci ma i porci la faranno franca e festeggeranno nel lusso con l’ennesimo drink.

Insomma, quello che voglio dire… il movimento Hippie fu un movimento apolitico molto molto potente che in nome della pace e dell’amore mise in seria difficoltà il sistema capitalistico, pensate che attecchì perfino nei paesi islamici… per fare magari un pochino il tifo per gli hippie (che sono come gli indiani e l'unico indiano buono e un indiano morto) o per capire qualcosa della vita, sì insomma di come ci hanno sistemato per le feste (cose che sapete già ma dette bene) vi invito a guardare Easy Rider.

Sì insomma s’è capito quello che voglio dire no? QT è un porco miliardario e sugli hippie ci piscia sopra.

Voi ora direte ma no ce l’ha con quelli di Charlie Manson. No, per me gli fanno schifo tutti ed è contentissimo che siano andati a puttane ed abbia vinto l’america del dollaro.

Quindi è un grande regista, il più grande regista pop di sempre credo, però umanamente mi sa che è un pezzo di merda. E questo davvero non l’avevate mai letto vè?