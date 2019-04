Se anche l'esotica immaginazione si riempie di imperiale decadenza, vuol dire che il mondo ha davvero qualcosa di insensatamente ed incontrovertibilmente sbagliato.

Nubi davvero minacciose, anche con il cielo terso, anche con il sole allo zenit, anche nel brusio metropolitano.



Il mare è vicino a San Paolo, il mare è distante a San Paolo.

I Rakta ci inabissano, incubi industriali tra Chrome e This Heat, viaggi dell'innocenza erotica come martelli contro vetri, come vetri tra i denti.

I Rakta ci ipnotizzano, citano Siouxsie e le Slits, spiano dal buco della serratura Dead Can Dance e Cocteau Twins.

I Rakta ci alienano nella fabbrica con droni al limite del minimale, senza stupire, senza dormire.

Marchiato 2019.

Firmato Kloo.