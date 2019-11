Tante le uscite discografiche che sto seguendo in questo 2019, recensirle tutte sarà un lavoro di pazienza, sono parecchio indietro ma ce la farò.

Ad esempio è stato l’anno del grande ritorno dei Rammstein, a ben dieci anni dall’ultimo lavoro. Un album senza un vero e proprio titolo, genericamente identificato con il semplice nome della band, con una copertina semplicissima ma azzeccatissima, un semplice fiammifero su sfondo beige, quasi a voler ribadire il carattere “incendiario” del loro sound ma che sembra principalmente voler dire “rieccoci, abbiamo riacceso la passione, il fuoco”; per noi abituati alle copertine ben più sofisticate dei vari Roger Dean, Hugh Syme o Travis Smith questa potrebbe sembrare una ciofeca, invece funziona proprio nella sua estrema essenzialità.

I Rammstein tornano con un disco che condensa per bene un po’ tutto ciò che la band è stata in tutti questi anni. Le prime tracce in particolare meritano attenzione perché sono quelle più vicine alle prime produzioni della band, quelle che alla prima riproduzione mi avevano fatto credere davvero in un ritorno alle origini; sì, lo ammetto, sono un grande estimatore dei primissimi Rammstein, primi 2/3 album (effettivamente già nel terzo qualcosa sembra cambiare), quelli più elettronici, più tamarri, più techno-oriented, più marcatamente industrial, dopodiché si sono spostati su una direzione più alternative metal che li fa sembrare un po’ più cattivi ma anche un pochino piatti, mantenendo comunque un marchio di fabbrica inconfondibile e distinguendosi fra una miriade di band; “Radio” con il suo loop che picchia nelle orecchie quasi a voler mimare un’interferenza e i suoi suoni che ricordano la digitazione di un numero telefonico sembra cugina di primo grado di “Du Hast”, “Ausländer” ha un’elettronica molto pesante e ritmata che sfocia nella techno, ballarci sopra non sarebbe nemmeno così proibitivo, anche la patriottica “Deutschland” sembra richiamare i suoni e l’atmosfera coinvolgente delle origini.

Tuttavia i sogni di vero e proprio ritorno alle origini si spengono dopo le prime tracce, il resto infatti è piuttosto diverso, più vicino alle produzioni successive sebbene mantenga una buona varietà di suoni ed un’elettronica sempre piuttosto varia e brillante. Suoni molto soft caratterizzano “Was ich Liebe”, “Weit weg” invece rimane impressa per il suo synth affilato che si impone senza che il brano risulti troppo aggressivo, la ballata “Diamant” è una piccola gemma orchestrale e rilassata, con arpeggi ed archi estremamente soffici, quasi sussurrati, forse le ballad non sono proprio una specialità per i Rammstein ma questa lascia abbastanza il segno. Il brano che però finisce per rimanere più impresso per la sua particolarità è “Puppe”, che comincia delicato e apparentemente innocuo ma Till Lindemann lo accende con un cantato rabbioso e velenoso come mai sentito in precedenza, sembra quasi sotto l’effetto di droghe pesanti, in senso buono però, un brano decisamente fuori di testa. Meno brillante “Hallomann” ma il suo potente basso e il suo acido solo di synth si fanno comunque ricordare, “Tattoo” invece è un riempitivo piuttosto insipido, vorrebbe anch’esso riproporre il sound più martellante dei primi tempi ma lo fa in maniera piuttosto banale e scontata, non lascia il segno e non ha spunti di rilievo.

Quel che si nota con i numerosi ascolti è che l’album pare meno aggressivo rispetto alle produzioni precedenti della band, sembra quasi che l’elemento metal della band pur regolarmente presente non voglia mai essere protagonista, non si pone mai davvero in primo piano; sembra una diretta conseguenza del precedente album, dove il sound assumeva connotati più cattivi, senza tuttavia risultarne una controparte, devo dire che non mi sorprenderei se un giorno se ne uscissero con un album più rock che metal; le sonorità più pesanti comunque non mancano e spiccano il volo in brani come “Zeig dich” e soprattutto “Sex”, che potrebbe ricordare “Keine Lust”, il brano probabilmente più aggressivo dell’album, segnato ancora una volta da un’elettronica marcata.

Per i Rammstein un ritorno assolutamente gradevole e degno del loro nome.