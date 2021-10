E, infine, dice anche che il fuoco della patria e la richiesta di un prestito hanno cerimoniali così impostati che sarebbe un peccato non riderci su.

Poi, questo film dice anche che ognuno di noi ha un proprio angelo e che è un dramma perderlo. L’angelo non è però la moglie del Conte che a Benigni piace parecchio, ma una graziosa e non bravissima Nicoletta Braschi.

Poi una cosa bella c’è in questo film: c’è che ci sono quattro canzoni di Paolo Conte ad aprire e chiudere ogni sketch di questo film.

Dice che le banche prestano i soldi a chi i soldi li ha già, ma non li prestano a chi di soldi non ne ha.

Questo film ci ricorda anche che il sacro può offrire un sacco di materiale per un comico.

Questo film è il primo film da regista di Benigni. È diviso in quattro sketch. Gli ultimi due fanno ridere, tanto, perché delle cose molto serie vanno all’opposto di come dovrebbero andare; il secondo è un po' melodrammatico; e il primo, il primo parla della sacra famiglia e di Benigno, fa ridere, ma meno.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy