Con il suo EP d'esordio, "Pyroxene", Roxenne ci trasporta in un viaggio cosmico. Uscito il 27 novembre 2023, l'opera della polistrumentista parmigiana, Rebecca Magri, ci guida attraverso un paesaggio sonoro che abbraccia armonie ipnotiche e testi vulnerabili, offrendoci uno sguardo intimo nelle sue esperienze.

L'EP, anticipato dai singoli "Pyroxene" e "Supreme Soft Porn Meditation For Young Space Soldiers" (di cui potete trovare dei bei video sul suo canale YouTube), è una fusione ben a fuoco di ispirazioni, dal suono ipnotico del rock acido di Black Rebel Motorcycle Club, Dead Meadow, Black Angels, e Band of Skulls, alle delicate voci di Lana Del Rey, Beth Gibbons o Fiona Apple.

Roxenne dimostra la sua abilità nel tradurre le sue emozioni in paesaggi sonori atmosferici, sostenuti da chitarre penetranti e sintetizzatori concitati. La sua voce dolce e armoniosa si muove con agilità sopra tappeti onirici, portando l'ascoltatore in profondità nella sua psiche.

I singoli "Pyroxene" e "Supreme Soft Porn Meditation For Young Space Soldiers" si distinguono per il loro approccio ispirato alla fantascienza. Ritmi e melodie lussureggianti creano un'esperienza di ascolto che viaggia nell'iperspazio. Tuttavia, sotto la superficie sognante, emergono testi introspettivi che esplorano ricordi dolorosi, come si evidenzia nelle tracce "Savoir-faire" e "Chimismo". Queste ultime si immergono in territori emotivi cupi, con parti strumentali dinamiche che richiamano il meglio del rock alternativo italiano.

Roxenne, alias Rebecca Magri, ha plasmato un progetto solista di carattere che combina la sua vasta esperienza musicale con una visione personale e profonda. "Pyroxene" con la sua musica psichedelica, ci offre un viaggio introspettivo che incanta e sconvolge, rivelando il talento eclettico di un'artista capace e sicura dei propri mezzi.