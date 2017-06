Lo chiamavano Roy perchè chiedeva sempre sigarette, barba lunga e accordi di chitarra come orchestra.

In mente una foresta di alberi di cemento persi in strani racconti folk,elefanti volanti, Donovan, bottiglie che girano vuote sull'asfalto sotto una pioggerellina in impermeabile giallo.

Siamo nel 1967, si respira nell'aria follia a coriandoli colororati, volendo si mangiano.

Folk e magiche scatole Barrettiane.

Melodie a molle.

Melodie a molle,elefantini,barbe lunghe e storie folk perse fra strade grigie che magicamente cantano colori.

In cambio di una sigaretta vi racconta storie con la sua barba lunga a colori.

A pochi sembra poca roba, ma una barba a colori non è poca roba