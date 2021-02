Generi: Blues, Sperimentale, Noise



Le 5 pallette solo per averci donato perle di tossica sgangheratezza quali "Royal Trux '92", il meraviglioso "Cats And Dogs" e l'ottimo "Thank You". Ah, eh vabè, si, sono malato, adoro "Twin Infinitives". Se Blues sta a dire musica del diavolo, loro sono la quintessenza del Blues. Astenersi fan di… [di più]