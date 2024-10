SANTANOIA - Zero Fahrenheit (Accannone Records)

ASCOLTA IN STREAMING

https://open.spotify.com/intl-it/album/1pdJcWqVKUIibudyEVPZ1O?si=ATqQ-T8pQgiIMCoqc7-E6w

A dispetto del nome della band, - Zero Fahrenheit non è per niente noioso, anzi. Musicalmente parlando ogni pezzo ha una struttura ben precisa, ed all’interno di ogni brano succedono cose. A parte il ritornello (irresistibili quelli di “fumetti” e “graidare alla notte”), ci sono bridge strumentali, pause da “fluffy clouds” degne di un gruppo ambient indie inglese, accelerazioni power pop, riff post grunge che ti scoppiano in faccia. Altro che santanoia. Buon ascolto.