Consigliato, anzi consigliatissimo, a tutti quelli che hanno avuto un'educazione musicale storta. Tutti gli altri non so.

Otto canzoni in quindici minuti scarsi, la mia preferita sembra il trio Lescano in versione art rock, con un'aria un po' Raicoats, un po' lucertole volanti.

Bella la gioia di poco conto, ma non di meno pazza, dell'esser sospesi in un eterno fuori giri. Bella la voce ispida e infantile della nostra Sara.

“La figlia del dottore sa cantare”, la ragazza della porta accanto invece no, però canta lo stesso.

Sara Goes Pop

