Quanto è facile nascondersi dietro la scusa dell' industrial?



Avevamo già parlato della nuova via dell'emo qui e qui, ma parlando del progetto schizoscriptures ci addentriamo sempre più in dinamiche digital hardcore, hyperpop, bubblegum bass convogliate in un calderone "accogliente" di industrial, emo e noise rock.



Nell'era delle playlist la tendenza sembra quella delle due vie: omogeneità e fedeltà alla linea e, come in questo caso, eterogeneità ed un tempio a Giano.



ascolto