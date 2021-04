Note appena trattenute e poi sgranate una dopo l'altra come i fagioli di un baccello.

Non epifanie, ma la loro promessa sospesa tra i rami in boccio o sepolta sotto sassi di fiume.

Dodici piccole passeggiate con gli occhi impastati di pigre armonie che si stiracchiano su un velo elettronico effimero e delicato come una ragnatela.

Un unico pezzo diviso in dodici piccoli movimenti.

Molli arpeggi elettrici svaporano nell'etere come quella nebbiolina del mattino che scompare non appena la si nota.

Nascondersi in campagna dove l'aria ha la fragranza del pane appena sfornato.

Map in Hand

