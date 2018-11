Questa DeRecensione di Binasa è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/sial/binasa/recensione

La tribù Sentinelese non vuole incontri ravvicinati del terzo tipo. Lance appuntite, frecce avvelenate. Sangue viscerale. Risate di scherno e sorrisi demoniaci. La tribalità occidentalizzata sotto la sferzata socialista è luogo d'intesa, d'incontro, d'aiuto. Qui, in un'insula sperduta bengalese vige il più rigido protezionismo, sanguigno e radicale.

