Era una mite serata d'inverno quando in un piccolo paese del Sud - nel cuore della Grecìa Salentina - si discuteva sull'organizzazione di un concerto - che si sarebbe svolto ad agosto - per celebrare la musica popolare Salentina. Nessuno dei presenti (tra cui Sergio Blasi, autore della prefazione e Sergio Torsello, al quale è dedicato il libro) avrebbe mai pensato che quel concerto sarebbe diventato, da lì a pochi anni, uno dei raduni di Musica Popolare più importante d'Europa e del mondo. Il concerto aveva l'ambizione di mettere su un unico palco diversi musicisti (di musica popolare) ospiti di Daniele Sepe, da sempre ricercatore delle tradizioni musicali del Sud Italia. Fu l'anno successivo - agosto 1999 - che entra in scena l'autore del libro e che sarà per 14 edizioni uno dei componenti della Ensamble Notte della Taranta; da qui il titolo “La Notte della Taranta vista dal [basso]”.

Silvio Maria Cantoro, classe ’67, come molti adolescenti degli anni 80 sognava di suonare sul palco insieme ai grandi della musica. Negli anni la realtà superò il sogno. Silvio Cantoro, il Franco Baresi del Basso (come lo definì Piero Milesi), ha condiviso non solo il palco ma anche gioie, cene, ansie e risate con grandi della musica internazionale: Joe Zawinul (Weather Report) nel 2000, Stewart Copeland (Police) nel 2003, Phil Manzanera (Roxy Music) nel 2015, solo per citarne alcuni.

Date, foto e aneddoti scorrono insieme ai tanti ricordi; come quando ad esempio, nella terza edizione diretta da Zawinul quest'ultimo fece i complimenti a Silvio, dicendogli “ You have a good sound” l'autore scrive “avrei voluto organizzare una conferenza stampa per raccontarlo”. Ecco in questa sua affermazione si coglie l'entusiasmo e la grande ironia che accompagnerà tutte le pagine del libro.

Il libro è – come cita il sottotitolo – un diario dal backstage, che racconta anno dopo anno dal 1999 al 2015 le relazioni umane e artistiche di molti dei “costruttori di cattedrali”, indispensabili alla crescita culturale e umana di ognuno di noi, anche se a volte ci si crede dei semplici “tagliapietre”.

Il libro è disponibile su Amazon, Feltrinelli, Mondadori.it, google libri. Su richiesta in formato cartaceo con copertina rigida o flessibile.