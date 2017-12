SILVIO MAURO - Amanti eroi

(Autoproduzione)

Amanti eroi è il titolo del primo disco di Silvio Mauro, che esordisce alla grande con un’opera profonda e prodotta con estrema cura.

L’album è composto da undici brani che ripercorrono l’evolversi di un rapporto tra due persone, tra speranze, illusioni, sconforto e silenzi, un rapporto che che attinge a piene mani da una storia personale ma che diventa facilmente condivisibile da tutti.

Questo effetto apre il disco con un’atmosfera dura stilisticamente, partendo con una semplice chitarra acustica, accompagnata da percussioni e linee di bassi essenziali, per andare a chiudersi con un assolo quasi blues.

L’atmosfera cambia non appena subentra la melodicissima chitarra acustica di Vetri d’alcol, canzone di stampo cantautorale, in cui domina un cantato flebile, quasi sussurrato, in continuo crescendo, pronta ad esplodere e a diventare rock sul finale.

Posa le tue armi prosegue con lo stesso stile, intensificandosi però nel mood, ancora più disincantato. Si parla di scontri di coppia, di orgoglio e di allontanamenti.

I tuoi sentimenti e La tua visione parlano di rapporti attraverso due stili molto diversi, la prima attraverso un rock molto aggressivo, dimostra consapevolezza, mentre la seconda in modo molto più lento, malinconico e sofferto, trasmette dolore.

Occhi è invece il pezzo più sperimentale e ricercato dell’album, dove le chitarre riecheggiano accompagnate da una batteria minimalista, il tutto a far da sfondo ad un parlato poetico, quasi recitato, che scoppia sul finale in un post-rock seguito da una sorta di “scream” dell’artista.

Con Io e Martina si prosegue con il parlato, sofferto, ma seguito stavolta da chitarre più “classiche”, mentre con A Roma non dimenticherai si ritorna ad uno stile cantautorale più semplice e leggero.

In You Make Me Feel Better Mauro sperimenta la composizione in lingua inglese, il cui risultato è un brano aspro ma con margini di miglioramento.

Cambiamento e Cominciare chiudono l’album con un senso di pace e tranquillità più marcati, una tenerezza che mancava e aiuta a render tutto più dolce.