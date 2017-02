Figliastri di un Country Folk Anestetizzato. Slow core,alcol fabbricato in cantina

Suoni semi acustici si rilassano in una veranda sotto il sole.Alcool, melodie sonnacchiose e tempi dispari. Accordi lenti, uno sbadiglio, fisarmoniche e uno dei tanti nipotini svogliati Young. Claudicante Will Oldham in un campo di girasoli di Van Gogh

Serate acustiche con le corde impastate lente seguono una zoppicante sezione ritmica fino al primo Bar "Zio Bill". Luogo dove Corde lente cantano fallimenti, amori, sbornie.

" SixFoot Of snow "sveglia dal torpore e poi dopo la staffa si arriva a un pezzo che mi ricorda tanto il Celentano che giocava a Poker in tre.

Grande disco scalcinato ,melodico , minimale come il sorriso di un uomo che ritorna casa dalla moglie dopo una sbornia con gli amici.

Un sorriso magari fetente ma sincero vale molto più di mille contorte parole. E in questa musica si respira tanta semplicità.

E il bar riapre dopo il tramonto, ogni sera.

