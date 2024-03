Avete mai fatto il lievito madre per pane, pizza e dolci? Il lievito madre si fà con acqua, farina e miele miscelati insieme in un bicchiere e messi fermentare in luogo fresco ed asciutto.

I primi due giorni vi assicuro che andrete increduli ogni ora a guardare cosa succede e poi andrete ad impastare il tutto. Ci sono tre emozioni, la prima è vedere lievitare la pagnotta, la seconda cuocerla e poi ovviamente mangiarla. Fondamentale come in un "blob" è prendere un pezzo dell'impasto che andrà poi utilizzato per molto e molto tempo. Dopo aver preso sei o sette chili comincerete a comprare il pane al forno.

Avete mai avuto una relazione a distanza? Le relazioni a distanza sono semplici, fatte di telefonate, mail e scambi di materiale audio-visivo. Apparentemente semplici ed innocue come il pane lievitato naturalmente, crescono e crescono alimentate da mille rivoli di sentimento e di emozioni fino a che non diventano concrete e devastanti. Dopo aver consumato quel desiderio bruciante dovrete fare mesi o anni di lunghe riflessioni su voi stessi.Questo disco mi arrivò direttamente da Berlino nel 2004 insieme a tanti altri libri, cd e dvd.

Avete mai ascoltato "From here on in"? "From here on in" da un punto di vista musicale è come il lievito madre e le relazioni a distanza, apparentemente facile facile ma un vero e proprio "blob" di emozioni e suoni che si stratificano ed ad ogni ascolto diventano sempre più soddisfacenti.."From here on in" non ha avuto il successo dovuto per strani casi del destino. Oggi si trova facilmente su youtune ma voi non avete la cover in cartone moderna ed irrinunciabile! Come controindicazioni questo disco ha il romanticismo e la dolcezza dei quali poi non si può più fare a meno.

Non potentovi dare un pezzo del mio pane vi regalo un pezzo di me.. Sono dannatamente contenta perchè come un "blob" questo disco diventerà (ciclicamente) un'esigenza, come il primo pezzo di pane o la prima volta che fate l'amore con una persona preziosa andrà ad appiccicarsi addosso pieno di promesse.

Ballate semplici semplici ma che scaldano il cuore come in un nido pieno di amore.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnpULkdaTbXcb9cwuhCfqOUdWordQsfrf